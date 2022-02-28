Пушилин рассказал о жертвах обстрела ДНР украинскими военными

Украинские военные усилили обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики. С таким заявлением в эфире Первого канала выступил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что в результате ударов войск Украины по Горловке и Донецке погибли пять мирных жителей.

«Сегодня прошел обстрел, которого давно не было. У нас пять погибших среди мирного населения и 16 раненых», — заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что трое из пострадавших — это сотрудники газовой службы, которые приехали ремонтировать поврежденный трубопровод.

Пушилин отметил, что украинская армия ведет прицельную стрельбу из тяжелого вооружения по центральным улицам населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации. Российский лидер отметил, что главная цель — прекратить геноцид и издевательства мирных жителей со стороны киевского режима. О проведении спецоперации президента России попросили главы Донецкой и Луганской народных республик.