Пушилин рассказал о реакции ДНР на ввод украинской полиции в Петровское

Ранее американский дипломат и и. о. посла США на Украине Уильям Тейлор отметил, что в Донбасс необходимо ввести сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины после разведения сил на трех участках.

«Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики… А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым», — ответил Пушилин.

Он также добавил, что согласно рамочному соглашению минской контактной группы на участках разведения сил и средств не могут находиться какие-либо вооруженные формирования, кроме офицеров Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

По словам главы ДНР, Уильям Тейлор непрофессионально относится к ситуации, чем вводит в заблуждение чиновников Украины.

«К сожалению, мы опять лицом к лицу сталкиваемся с противоречивым и извращенным толкованием рамочного решения со стороны Запада», — заключил Пушилин.