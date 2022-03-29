Пушилин рассказал о планах Украины начать наступление в марте

Власти Украины готовили масштабное наступление не только на Донбасс, а также на Крым и часть Белоруссии. Атака готовилась на первую половину марта. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Видео с места прислал корреспондент «360».

Глава ДНР пояснил, что власти Киева готовились к наступлению сразу по нескольким направлениям, чтобы рассредоточить внимание России.

«Нападение планировалось как на Донбасс, так и в отношении территории России, я имею в виду Крым. Напасть хотели как со стороны материка, так и со стороны моря, также планировалось нанесение удара по части Белоруссии», — заявил Пушилин.

Он добавил, что это данные, которые оказались в распоряжении руководства республики в ходе проведения специальной операции.

Глава ДНР не в первый раз сообщает о наступательных планах украинских военных по нескольким направлениям. Пушилин отмечал, что эти данные нашли в материале штаба боевиков «Правого сектора»* в селе Бердянское, которое было освобождено в ходе совместной операции сил ДНР и российской армии.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.