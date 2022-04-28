Пушилин рассказал, когда в ДНР пройдет Парад Победы

В Донецке не будут устраивать военный парад 9 мая. Его проведут после освобождения всех территорий Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, слова которого привело РИА «Новости».

Пушилин объяснил меру соображениями безопасности населения. Решение, по его словам, было непростым. Его обсуждали с профильными ведомствами.

«Парад Победы у нас будет после нашей непосредственной победы и выхода на конституционные границы», — подчеркнул глава ДНР.

Дату парада установят после полного освобождения республики.

ВСУ не прекращают обстреливать территорию ДНР. Днем 28 апреля удар пришелся по Кировскому району Донецка — рынку «Меркурий». По данным Минздрава республики, число погибших достигло пяти человек.