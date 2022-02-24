Пушилин призвал власти Украины добровольно отвести войска

Украина должна добровольно отвести свои вооруженные силы от линии соприкосновения в Донбассе. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала «Соловьев. Live» глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения, вот вооруженные формирования Украины. Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули добровольно, чтобы вывезли оружие», — сказал руководитель ДНР.

Он также предположил, что ситуация на Донбассе не разрешится сама собой, особенно с учетом поставок летального оружия, которые идут на Украину от стран Запада. Пушилин назвал это большой проблемой.

«Особенно это опасно сейчас уже для признанных республик Донбасса», — сказал Пушилин.

Он добавил, что на линии соприкосновения зафиксировано активное перемещение установок «Смерч», «Ураган», «Град». Это вооружение в дальнейшем может быть использовано против вновь признанных республик, полагает Пушилин.

Обострение на линии соприкосновения в Донбассе началось 17 февраля. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили о многочисленных обстрелах. На следующий день власти республик заявили об эвакуации детей, женщин и стариков, а также о мобилизации мужского населения.

21 февраля главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились в российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет республик. В тот же вечер глава российского государства подписал такой указ.