facebook_pixel
    24 февраля 2022, 00:09

    Пушилин призвал власти Украины добровольно отвести войска

    Глава ДНР Пушилин призвал власти Украины добровольно отвести войска от линии соприкосновения

    Алексей Иванчин

    Украина должна добровольно отвести свои вооруженные силы от линии соприкосновения в Донбассе. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала «Соловьев. Live» глава ДНР Денис Пушилин.

    «Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения, вот вооруженные формирования Украины. Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули добровольно, чтобы вывезли оружие», — сказал руководитель ДНР.

    Он также предположил, что ситуация на Донбассе не разрешится сама собой, особенно с учетом поставок летального оружия, которые идут на Украину от стран Запада. Пушилин назвал это большой проблемой.

    «Особенно это опасно сейчас уже для признанных республик Донбасса», — сказал Пушилин.

    Он добавил, что на линии соприкосновения зафиксировано активное перемещение установок «Смерч», «Ураган», «Град». Это вооружение в дальнейшем может быть использовано против вновь признанных республик, полагает Пушилин.

    Обострение на линии соприкосновения в Донбассе началось 17 февраля. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили о многочисленных обстрелах. На следующий день власти республик заявили об эвакуации детей, женщин и стариков, а также о мобилизации мужского населения.

    21 февраля главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились в российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет республик. В тот же вечер глава российского государства подписал такой указ.