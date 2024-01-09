Мир 09 января 2024, 09:57 Пушилин призвал не питать иллюзий насчет прекращения помощи Украине со стороны Запада Пушилин: Запад будет дожимать конфликт на Украине до конца ради своих интересов Mauricio Campino/Keystone Press Agency/globallookpress

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США и западные союзники будут дожимать украинский конфликт до конца, исходя из своих интересов. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он призвал не испытывать иллюзии насчет того, что помощь Украине со стороны Запада перестала поступать.

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«Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца — имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно», — подчеркнул он.

По его словам, Западу и Соединенным Штатам безразлично, что станет с украинцами. Они преследуют свои интересы. А Украина уже «потеряла свою субъектность». Пушилин назвал проводимую Киевом мобилизацию бесчеловечной. Он заверил, что ситуация будет продолжаться до тех пор, пока это будет выгодно «союзникам».

Глава ДНР призвал не расслабляться и двигаться вперед, пока не будут реализованы задачи верховного главнокомандующего.

Глава аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер предположил, что Украина в скором времени лишится еще больших территорий. Из-за этого, по его мнению, руководство страны попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией.