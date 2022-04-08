Пушилин предрек массовые жертвы из-за появления у теробороны Украины ракет и артиллерии

Разрешение на применение артиллерии и ракет украинским добровольцам приведет к разрушению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам среди мирного населения. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Правительство Украины разрешило отрядам добровольческих формирований территориальной обороны применять помимо охотничьих ружей артиллерию и ракетные системы.

«Люди уже боятся выходить из собственного дома, где до принятия данного постановления они могли ощущать себя в относительной безопасности. А теперь представьте, что будет, когда в руках свихнувшихся „мстителей“ появятся артиллерия, ракеты, в том числе неуправляемые», — отметил Пушилин.

Добровольцы могут начать целенаправленно уничтожать гражданские объекты, предположил глава ДНР. Также имеет значение тот факт, что у большинства отсутствуют минимальные навыки обращения с таким видом оружия, и это может привести к массовым жертвам, предупредил Пушилин.

Украинские власти начали раздавать оружие всем желающим в начале спецоперации. В составы добровольческих формирований вошли бывшие заключенные, получившие амнистию в феврале–марте этого года.