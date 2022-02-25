Пушилин озвучил план спасения экономики на «освобожденных» территориях Донецкой области

Глава Донецкой республики Денис Пушилин заявил о планах по снижению или отмене налогов на территориях Донецкой области, которые перешли под контроль вооруженных формирований республики во время военной операции. Меры направлены на восстановление экономики, сообщил Пушилин в эфире «России-24».

Пушилин подчеркнул, что Донецк разработал мероприятия, которые позволят остановившимся предприятиям запуститься и развиваться. В числе мер — выдача льготных кредитов.

«По всей территории Донецкой народной республики и по присоединившимся городам и районам будут применяться следующие условия: начиная от снижения или же полной отмены налоговых отчислений и заканчивая непосредственно льготным кредитованием по льготной процентной ставке», — объяснил Пушилин.

Также, по словам Пушилина, профильные ведомства уже готовятся к выплате пенсий и социальных пособий жителям освобожденных территорий.

Глава РФ Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Российский лидер подписал договор о сотрудничестве с главами двух республик.

Через два дня главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинского режима. Российский лидер объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, речи об оккупации территории Украины не идет.