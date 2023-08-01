01 августа 2023, 11:07
Пушилин оценил ситуацию в Клещеевке в районе Артемовска
Пушилин: ВС России установили контроль над Клещеевкой, но атаки ВСУ продолжаются
Подразделения ВС России установили контроль над селом Клещеевка в районе Артемовска. Об этом в эфире «Соловьев.Live» сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«По последней информации, село Клещеевка находится под нашим контролем», — подчеркнул политик.
Реклама
При этом он обратил внимание, что ВСУ продолжают пытаться атаковать село. Высоты, расположенные на северо-западе, контролирует противник, пояснил врио главы ДНР.
Также Пушилин сообщил о продолжающихся атаках на село Старомайорское. По его словам, ВСУ бросают на это значительные силы, не считаясь с потерями.
Кроме того, украинские военные пытаются идти в наступление в районе Майорска, добавил он. Однако позиции противника существенно не изменились.
Самые насыщенные бои, по его оценке, происходят на Угледарском направлении.
ДНР
ВСУ
Денис Пушилин
Реклама
Реклама