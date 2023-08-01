Мир 01 августа 2023, 11:07 Пушилин оценил ситуацию в Клещеевке в районе Артемовска Пушилин: ВС России установили контроль над Клещеевкой, но атаки ВСУ продолжаются РИА «Новости»

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Подразделения ВС России установили контроль над селом Клещеевка в районе Артемовска. Об этом в эфире «Соловьев.Live» сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«По последней информации, село Клещеевка находится под нашим контролем», — подчеркнул политик.

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При этом он обратил внимание, что ВСУ продолжают пытаться атаковать село. Высоты, расположенные на северо-западе, контролирует противник, пояснил врио главы ДНР.

Также Пушилин сообщил о продолжающихся атаках на село Старомайорское. По его словам, ВСУ бросают на это значительные силы, не считаясь с потерями.

Кроме того, украинские военные пытаются идти в наступление в районе Майорска, добавил он. Однако позиции противника существенно не изменились.

Самые насыщенные бои, по его оценке, происходят на Угледарском направлении.