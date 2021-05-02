Пушилин обвинил Киев в пиаре на «пасхальном» перемирии в Донбассе

Киев делает пустые заявления ради пиара, и слова о «пасхальном» перемирии являются примером этого. Такое мнение выразил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«У нас есть договоренность о бессрочном перемирии. <…> Договоренности подписаны, их нужно соблюдать. Нужно к ним вернуться», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».

Так Пушилин прокомментировал сообщения о том, что киевские власти предлагали ввести «пасхальное перемирие» в Донбассе, но контактная группа в Минске не смогла его согласовать.

«Пустые заявления ради пиара», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что военные ДНР продолжают фиксировать нарушения прекращения огня со стороны Украины, хотя это является одним из пунктов Минских соглашений. Пушилин добавил, что между народными республиками Донбасса и украинской стороной за все время конфликта заключалось 22 перемирия. Было и «новогоднее», и «рождественское», а также «хлебное» и «школьное».

«Если нет возможности это контролировать, пресекать, наказывать тех, кто нарушает режим прекращения огня, то все это впустую», — заявил глава ДНР.

По ему мнению, достаточно было бы соблюдать уже подписанные договоренности. Пушилин выразил мнение, что нужно вернуться к практике, когда члены СЦКК и наблюдатели ОБСЕ фиксируют нарушения, устанавливают и наказывают виновников.

«Все просто. К этому нужно вернуться. Но Украина к этому не возвращается», — резюмировал он.

Бессрочное перемирие вступило в силу в Донбассе в июле прошлого года. Однако стороны почти ежедневно обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах.