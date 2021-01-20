Пушилин объявил о готовности ДНР к повторному референдуму о самоопределении

«Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был, по сути, нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — приводит агентство слова Пушилина.

Он отметил, что мировая общественность должна обратить внимание на то, что Донбасс уважает нормы и принципы международного права. Власти ДНР готовы содействовать любым международным наблюдателям, если будет принято решение о проведении референдума.

По словам Пушилина, у Украины есть монополия на освещение и интерпретацию событий в Донбассе. Это стоит понять всему миру.

«Именно поэтому мировое сообщество в лице ООН должно гораздо более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта», — добавил глава ДНР.

Жители Донецкой и Луганской областей не признали легитимность государственного переворота в 2014 году и провозгласили создание народных республик. В Донбассе начался вооруженный конфликт между ВСУ и ополченцами, который продолжается до сих пор.