Пушилин не исключил появления российских войск в ДНР

Российских войск в Донецкой народной республике сейчас нет, но в будущем они могут там появиться. Все зависит от дальнейшей ситуации и того, как поведет себя Украина, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Российские войска здесь не находятся. И до этих событий их искали здесь все международные наблюдатели, в том числе и сама ОБСЕ, но не нашли», — привело РИА «Новости» слова Пушилина.

Глава ДНР добавил, что сейчас, когда уже есть подписанный с РФ договор о дружбе и сотрудничестве, российская сторона имеет право отправить своих военных на территорию народной республики.

«Что касается будущего, возможно ли здесь нахождение российских войск? Возможно», — сказал он.

Когда и при каких обстоятельствах это может произойти, будет зависеть от развития ситуации и действий с украинской стороны, отметил Пушилин.

Накануне Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование российской армии за пределами страны. Глава государства воздержался от прогнозов по дальнейшему развитию обстановки в Донбассе, но сказал, что не будет сразу посылать туда войска.