Пушилин назвал вероятную причину мощного взрыва под Донецком

Взрыв в одном километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть произведен украинскими военными во время съемок будущих провокаций. Такую версию выдвинул глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине, где-то в 1-1,5 км от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Опытное. Что взорвалось — непонятно. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами или еще что-то», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что ажиотаж, с которым освещается тема эскалации вокруг Украины на Западе, может оказаться свидетельством подготовки неких провокаций со стороны Киева.

«Таких темпов эвакуации, перемещения в сторону Львова своих посольств, конечно, не было. Не было того, чтобы самолеты переставали летать над Украиной», — сказал Пушилин.

Ранее жители Донецка сообщили о мощном взрыве, произошедшем недалеко от города. Глава Республики Денис Пушилин отметил, что ситуация находится под контролем, а взрыв, вероятнее всего, произошел на территории, находящейся под контролем ВСУ.