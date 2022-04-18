Пушилин назвал страны, наемники из которых могут находиться на территории «Азовстали» в Мариуполе

В Мариуполе на территории завода «Азовсталь», где окружили украинскую группировку, могут также находиться наемники из Соединенных Штатов, Канады и Румынии. Такое предположение сделал глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

«На территории „Азовстали“ могут находиться наемники из США, Румынии, Канады», — процитировало его РИА «Новости».

По информации Минобороны РФ, вместе с националистами Украины заблокированы оказались около 400 иностранных наемников. Сообщалось, что в основном это жители стран Европы.

Украинским боевикам предложили добровольно сложить оружие утром 17 апреля. Сдавшимся гарантировали сохранение жизни. Однако боевики отказались. Более того, по данным Минобороны, власти Украины запретили националистам сдаваться в плен и приказали расстреливать всех, кто пожелает это сделать.

Командир подразделения ДНР рассказал, что боевики за последние несколько дней два раза пытались вырваться из окружения, но были остановлены. По его словам, многие националисты погибли.