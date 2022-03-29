Пушилин напомнил о недоговороспобности Украины и призвал не верить ей на переговорах

России не следует доверять Украине на переговорах, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что у ДНР есть семь лет опыта попыток вести переговорный процесс с этой страной, который говорит о том, что украинская сторона недоговороспособна.

По его словам, Украине нельзя верить даже тогда, когда ее представители подписывают какие-либо документы, написало РИА «Новости».

«[Украине] нельзя верить даже тогда, когда за нее вписываются страны-гаранты — я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна», — подчеркнул он.

По мнению Пушилина, при планировании дальнейших практических действий нужно ориентироваться на фактические действия Украины, но не опираться полностью на то, что происходит на переговорных площадках.

Очередной раунд переговоров России и Украины прошел сегодня в Стамбуле. После него Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, сообщил, что Генштаб ВС РФ в ближайшее время представит детали деэскалации на киевском и черниговском направлениях.