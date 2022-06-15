Пушилин: ДНР может войти в состав России как республика

Вхождение Донецкой Народной Республики в состав России возможно по примеру Татарстана. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме.

Если ДНР пойдет по пути Татарстана — как отдельный субъект, то сохранит слово «республика» в своем названии.

«Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому», — подчеркнул Пушилин.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, войдет ли ДНР в состав России, как это сделал Татарстан.

На ПМЭФ-2022 представители Донбасса планируют подписать документы о сотрудничестве с российскими регионами по восстановлению ДНР и ЛНР.

Минстрой РФ отмечал, что в первую очередь в донбасских республиках внимание будут уделять реконструкции жилья, социальных объектов и инфраструктуры, коммунальной и инженерной.