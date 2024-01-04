Мир 04 января 2024, 01:47 «Пушечное мясо». На Украине объяснили, почему страна проиграет России Соскин: Запад использует украинцев как «пушечное мясо» в конфликте с Россией РИА «Новости»

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Запад использует миллионы простых украинцев в конфликте с Россией как «пушечное мясо», не предоставляя Украине вооружение. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Мы ж победить не можем. Победить можно тогда, когда у тебя есть оружие, ракеты, когда ты вооружен. А если ты бегаешь с томагавками, луками и стрелами, то как ты можешь победить?» — заявил политик.

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Он оценил происходящее как предательство со стороны западных стран, которые прекратили поставки вооружения.

Соскин также заявил, что 2023 год наглядно продемонстрировал, что Украина не в силах победить Россию. Он также обвинил власти страны в гибели простых украинцев, назвав их «болванами и недоумками».

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российская армия планомерно выискивает слабые места в обороне Украины, чтобы прорвать фронт ВСУ.

По его словам, еще одной причиной провалов украинской армии является насильственная мобилизация военных, ведь новобранцы не всегда обладают необходимыми «морально-боевыми качествами».