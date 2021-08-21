Пункты обмена валюты закрылись в Кабуле

В Кабуле приостановили работу обменные пункты после захвата власти в Афганистане сторонниками движения «Талибан»*. Об этом сообщил Совет работников обменных пунктов афганской столицы.

«Доводим до сведения соотечественников, что деятельность обменных пунктов будет возобновлена лишь после того, как будут решены проблемы Центрального банка и частных банков», — приводит «Интерфакс» текст заявления организации.

Ранее Центральный банк Афганистана сообщил, что временно прекращает свою работу, как и многие государственные учреждения.

В конце прошлой недели боевики движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане. Они без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец 15 августа. После этого многие представители власти сбежали за границу. Сотни людей бросились в международный аэропорт столицы в надежде поскорее улететь из Афганистана, который теперь будет жить по законам шариата.

Ранее стало известно, что младший брат президента Афганистана Абдул Гани Барадар присягнул на верность «Талибану»*. Ашрф Гани улетел в из страны на набитом деньгами самолете.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.