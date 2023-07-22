Мир 22 июля 2023, 11:56 Пункты хранения зерна разрушило при ударе на юге Украины Пункты хранения зерна и промышленные объекты получили повреждения при ударе на юге Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

На юге Украины в результате нанесенного удара получили повреждения и разрушились пункты хранения зерна. Об этом в Telegram-канале сообщила госслужба спецсвязи и защиты информации страны.

О каком именно регионе идет речь, в публикации не уточнили.

Реклама

«Разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты», — отметили в сообщении.

В ночь на субботу, 22 июля, в ряде регионов Украины звучали сирены воздушной тревоги. В частности, в Днепропетровской области в Никополе в результате обстрела повредило промышленное предприятие и линии электропередачи.

Взрывы прогремели в Кропивницком в центральной части страны.

В Минобороны России отмечали, что в ответ на теракт на Крымском мосту российские военные продолжили наносить удары возмездия. ВС РФ, не раз отмечали в ведомстве, никогда не атакуют гражданскую инфраструктуру.