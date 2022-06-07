Пункт помощи беженцам с Украины разгромили в Польше

Пункт для помощи украинским беженцам разгромили и разграбили в Польше. Об этом сообщило Ura.ru, опубликовав видео с места событий.

На кадрах местный депутат показал разбитые стекла при входе в центр оказания помощи беженцам. Также там оборван провод от камеры видеонаблюдения. Мужчина шокирован случившимся. Он заявил, что ранее злоумышленник уже высказывал угрозы. Согласно предварительной информации, скоро пункт должен возобновить работу и продолжить помогать беженцам.

«Мы будем разбираться в произошедшем, так что, вероятно, сегодня вечером гуманитарную помощь люди все же получат», — сказал депутат.

В соцсетях появились сообщения, что якобы к разгрому могут быть причастны сами украинцы.

Россия объявила о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее главными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также обеспечение безопасности для жителей ЛНР и ДНР.