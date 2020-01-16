Пульт и ботинок на потолке: парень пошутил над отцом и насмешил Сеть

Молодой человек решил проверить внимательность своего отца. Каждый день он приклеивал к потолку какую-нибудь вещь и ждал, когда тот это заметит. В ход пошли держатель для телефона, ботинок, очки и другие предметы.

О шутке рассказал на Reddit один из пользователей. Он обещал добавлять вещи отца каждый день до тех пор, пока тот что-нибудь не заподозрит. Его первый пост получил около 30 тысяч апвотов: всем было интересно, как далеко зайдет парень.

«Я приклеил очки моего отца к потолку. Каждый день, пока он не заметит, я буду добавлять по вещи», — пообещал автор публикации.

Источник фото: Reddit

На второй день рядом с очками появился держатель для телефона.

Источник фото: Reddit

Затем юноша решил, что пора переходить к более «заметным» предметам, и прикрепил к потолку «целый ботинок».

Источник фото: Reddit

Однако не отсутствие обуви обеспокоило отца, а пропавший пульт от телевизора. Он появился на потолке на четвертый день.

Источник фото: Reddit

После того, как отец нашел все пропавшие вещи, их пришлось вернуть на место. «Это был неплохой марафон, но все когда-то подходит к концу», — философски заметил юноша.

Источник фото: Reddit

Он также рассказал о реакции отца на его задумку. Оказалось, мужчине она понравилась.

«Он назвал меня нахалом, а потом мы вместе выпили пива, и я показал все комментарии, которые вы оставляли под публикациями», — заключил молодой человек.

В общей сложности его посты получили около 432,8 тысячи просмотров. Каждый из них был встречен одобрением и положительной реакцией пользователей.