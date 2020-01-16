Пульт и ботинок на потолке: парень пошутил над отцом и насмешил Сеть
О шутке рассказал на Reddit один из пользователей. Он обещал добавлять вещи отца каждый день до тех пор, пока тот что-нибудь не заподозрит. Его первый пост получил около 30 тысяч апвотов: всем было интересно, как далеко зайдет парень.
«Я приклеил очки моего отца к потолку. Каждый день, пока он не заметит, я буду добавлять по вещи», — пообещал автор публикации.
На второй день рядом с очками появился держатель для телефона.
Затем юноша решил, что пора переходить к более «заметным» предметам, и прикрепил к потолку «целый ботинок».
Однако не отсутствие обуви обеспокоило отца, а пропавший пульт от телевизора. Он появился на потолке на четвертый день.
После того, как отец нашел все пропавшие вещи, их пришлось вернуть на место. «Это был неплохой марафон, но все когда-то подходит к концу», — философски заметил юноша.
Он также рассказал о реакции отца на его задумку. Оказалось, мужчине она понравилась.
«Он назвал меня нахалом, а потом мы вместе выпили пива, и я показал все комментарии, которые вы оставляли под публикациями», — заключил молодой человек.
В общей сложности его посты получили около 432,8 тысячи просмотров. Каждый из них был встречен одобрением и положительной реакцией пользователей.