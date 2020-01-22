«Пули прошли мимо»: стало известно, как Примаков чуть не погиб в Сирии

Евгений Примаков в 1965 году чуть не погиб в Сирии. На Ближнем Востоке он работал корреспондентом газеты «Правда». Об этом стало известно только сейчас. Историю рассказал разведчик и ученый-востоковед Леонид Медведко.

Медведко рассказал «МК», что в то время в Сирии воевали баасисты (сторонники партии арабского социалистического возрождения — прим.ред.) и сторонники Хафеза Асада. Примаков во время перестрелки находился в корпункте агентства ТАСС, и забрался на стол, что поймать хороши кадр. Военные заметили, что их снимают, и один из них дал в сторону корпункта очередь из автомата.

«К счастью, пули прошли мимо. Примаков сразу же спрыгнул со стола, мы пригнулись, прячась за стенкой», — рассказал Медведко.

Примаков позднее сделал карьеру в политике и дипломатии, он также возглавлял внешнюю разведку СССР и России. Его опыт пригодился, когда он стал министром иностранных дел и возглавил правительство президента Бориса Ельцина.

Примаков умер в 2015 году. В Москве напротив здания МИД установлен памятник в его честь.

По прошествии времени теплых слов Евгений Примаков удостоился из уст своего политического противника, бывшего помощника президента США по нацбезопасности и экс-госсекретаря Генри Киссинджера. Американский политик сообщил, что они оба пришли к выводу, что две величайшие ядерные державы должны сохранить мир, тем более, в напряженное врем «холодной войны».