Мир 27 ноября 2023, 05:01 «Пугают даже исследователей». Странные артефакты заполонили пляжи на юге США Fox News: на пляжах на юге США стали находить «ведьмины бутылки» Freepik

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Отдыхающие находят на побережье Мексиканского залива «ведьмины бутылки». Закупоренные сосуды наполнены различными предметами и предназначены для «погребения злых духов». О странных артефактах рассказал телеканал Fox News.

По информации канала, жуткие находки «пугают даже исследователей». Журналисты не советуют отдыхающим из любопытства открывать эти бутылки.

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«Они меня не пугают, но я и не собираюсь их открывать. Я имею в виду, что в них должны быть заклинания и прочее — зачем рисковать?» — заявил Fox Digital исследователь Джейс Таннелл.

Внутри бутылок могут быть растения, а также волосы, ногти и даже «человеческие жидкости». В прошлом они использовались как оберег от злых чар. В XVI–XVII веках люди верили в ведьм и в то, что эти артефакты смогут защитить их от колдовства.

Но бутылки, которые находят в США, не столь древние. Исследователи предположили, что их изготовили и кинули в море в странах Карибского бассейна или Южной Америки.

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