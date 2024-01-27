Мир 27 января 2024, 04:49 Пугачеву и Галкина лишат замка в деревне Грязь из-за поведения юмориста Пугачеву и Галкина могут лишить имущества в деревне Грязь РИА «Новости»

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Юморист Максим Галкин* и певица Алла Пугачева могут лишиться замка в деревне Грязь в Московской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Государственная дума приняла в I чтении проект поправок в УК РФ о конфискации имущества за фейки о российской армии. Комик же неоднократно негативно высказывался в адрес России и ее жителей после февраля 2022 года.

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При этом сама Пугачева предпочла не высказывать свою политическую позицию. В начале ноября прошлого года звезда даже приезжала в Россию. Как отмечали журналисты, артистка могла вернуться, чтобы закончить два «творческих вопроса».

Провокационные выступления Галкина* волнуют не только российскую сторону. Ранее в Таиланде отменили два концерта юмориста из-за его политических высказываний на сцене. Как сообщил источник в местной развлекательной индустрии, правительство страны не любит, когда артисты допускают такое поведение перед зрителями.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.