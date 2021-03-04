Пучков объяснил, почему Запад решил «забыть» об отравлении Скрипалей

Публицист Дмитрий Пучков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» объяснил, почему Запад постепенно «забыл» об истории с отравлением бывшего двойного агента ГРУ и Ми-6 Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По его словам, эта ситуация изначально использовалась для антироссийских действий. Так, после произошедшего в отношении РФ были очередные ограничения. Как заметил блогер, огласка в этом случае не работает и вызывает у аудитории лишь смех.

Пучков добавил, что британцы до сих пор не предоставили никаких доказательств, подкрепляющих их обвинения, поэтому решили закрыть тему.

«За каким бесом посылать туда сотрудников, которые там намазывают какие-то ручки дверей боевыми отравляющими веществами? Я вообще никогда не слышал, чтобы боевыми отравляющими веществами травили отдельного человека. Так не бывает», — подчеркнул публицист.