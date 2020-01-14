Пучдемон может в феврале приехать в Каталонию
Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон допустил вероятность, что приедет в Каталонию в составе делегации депутатов Европарламента. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.
По словам Пучдемона, делегация намерена навестить каталонских политиков, которые угодили за решетку за организацию референдума о независимости Каталонии три года назад.
Тогда, по данным издания, за независимость региона от Испании проголосовали 90%. Парламент автономии принял соответствующую резолюцию, но Мадрид отказался признавать этот документ и распустил правительство Каталонии. Испания обвинила Пучдемона в мятеже и растрате. Политику удалось скрыться в Бельгии. Он добровольно пришел в местную прокуратуру, однако суд оставил его на свободе.