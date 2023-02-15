Мир 15 февраля 2023, 14:58 Публицист Сергей Михеев назвал здравой позицию Сильвио Берлускони по Украине

Читать 360tv в

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступил против режима президента Украины Владимира Зеленского, чем высказал очень здравую позицию. Об этом заявил публицист Сергей Михеев, сообщило ИА SM.News.

По его словам, прекратить конфликт можно, но для этого нужно остановить поставки вооружения на Украину. А также пустить свою помощь в созидательное русло. Например, вместо того, чтобы спонсировать разрушение, лучше выделить деньги на восстановление страны.

Реклама

«Он сказал простые здравые вещи.<…> Да, он бывший премьер-министр. Но его мнение всегда резонирует в самой Италии, во-вторых, учитывая его фигуру, оно всегда выходит за пределы. Он сказал, его высказывание пошли по европейской прессе», — написал Сергей Михеев.

Реклама