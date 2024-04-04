Мир 04 апреля 2024, 12:26 Публицист Ольшанский раскритиковал решение устроить «день трансгендеров» в Пасху в США

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Публицист Дмитрий Ольшанский в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал сообщение о том, что в США 31 марта объявили «днем видимости трансгендеров». Этот праздник, совпавший с католической Пасхой, вызвал критику в адрес действующей власти.

На взгляд Ольшанского, совмещать эти дни вместе — «зашкаливающее безумие». По его словам, дело даже не в трансгендерах, а в желании создать воинственную идеологию.

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«Дело тут, конечно, не в этих самых трансгендерах, а в эффекте сгущения, в эффекте создания как бы из ничего, шаг за шагом, какой-то чрезвычайно воинственной, агрессивной, угрожающий идеологии», — сказал он в беседе с журналистами.