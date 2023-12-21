Мир 21 декабря 2023, 12:43 Публицист Ольшанский назвал скандальным решение суда Колорадо в отношении Трампа

Читать 360tv в

Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных праймериз. Это совершенно скандальное беспрецедентное решение, заявил публицист Дмитрий Ольшанский в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, возникший накал страстей в связи с предстоящими в 2024 году президентскими выборами необычаен даже по американским меркам. При этом против Трампа открыты уголовные дела, судебные разбирательства будут в следующем году.

Реклама

«Он может выдвигаться, даже сидя в тюрьме… И он даже может выиграть выборы, и никто точно не знает, что будет дальше, потому что это беспрецедентная история», — отметил Ольшанский.