Публицист Юрий Кот объяснил, как Украине не допустить, чтобы граждане государства голодали. Как он считает, в стране необходимо сменить власть, написало ИА Nation News.

Депутат Верховной рады Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду из-за новой волны коронавируса и соответствующих ограничений. Парламентарий обвинил команду президента Украины Владимира Зеленского в саботаже и провале кампании по вакцинации, сообщило РИА «Новости».

Накануне о начале третьей волны пандемии сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Кот уверен, что глава украинского кабмина делает пустые заявления.

«По-моему, не закончилась еще первая волна, учитывая то, как эти мерзавцы, назовем это так, борются, а на самом деле просто потрошат Украину, высасывая из людей последние силы и соки. Конечно же, никакой третьей волны еще нет», — подчеркнул публицист.

По словам Кота, граждане Украины должны объединиться, чтобы свергнуть «проевропейскую» власть. Только в этом случае стране удастся избежать голода и других плохих вариантов развития событий.