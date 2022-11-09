09 ноября 2022, 18:57
Публицист Лозанский: республиканцы объявят импичмент президенту США Джо Байдену
В том, что импичмент Байдену будет объявлен, я не сомневаюсь — публицист Лозанский
Американо-российский публицист, президент Всемирного российского форума Эдуард Лозанский в разговоре с «Парламентской газетой» заявил, что республиканцы могут объявить импичмент президенту США Джо Байдену.
Таким образом эксперт прокомментировал предварительные итоги выборов в Конгресс США.
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«То, что импичмент Байдену будет объявлен, я не сомневаюсь. Поскольку для этого необходимо простое большинство в палате представителей», — добавил Лозанский.
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Публицист считает, что даже если Байдену удастся сохранить свой пост, то его авторитет в дальнейшем будет падать.
США
Джо Байден
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