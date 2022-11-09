Мир 09 ноября 2022, 18:57 Публицист Лозанский: республиканцы объявят импичмент президенту США Джо Байдену В том, что импичмент Байдену будет объявлен, я не сомневаюсь — публицист Лозанский

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Американо-российский публицист, президент Всемирного российского форума Эдуард Лозанский в разговоре с «Парламентской газетой» заявил, что республиканцы могут объявить импичмент президенту США Джо Байдену.

Таким образом эксперт прокомментировал предварительные итоги выборов в Конгресс США.

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«То, что импичмент Байдену будет объявлен, я не сомневаюсь. Поскольку для этого необходимо простое большинство в палате представителей», — добавил Лозанский.

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Публицист считает, что даже если Байдену удастся сохранить свой пост, то его авторитет в дальнейшем будет падать.