Мир 29 июня 2023, 14:47 Публицист Лекух заявил, что закачанный в хранилища Европы в прошлом году газ никто не покупает

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Писатель, публицист Дмитрий Лекух в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал сообщение о том, что европейские компании намерены отправлять в украинские хранилища закупаемый газ.

По его словам, это достаточно рискованная позиция, однако у Европы не осталось хранилищ для хранения газа.

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Закаченное в прошлом году голубое топливо по высоким ценам частные компании покупать не хотят, потому что сейчас тысячу кубометров можно приобрести всего за 400–500 евро, добавил Лекух.