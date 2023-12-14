Мир 14 декабря 2023, 13:05 Публицист Лекух: США постепенно теряют контроль над ценообразованием в нефтяном секторе

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Публицист и писатель Дмитрий Лекух прокомментировал ситуацию с нефтью в США. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, Соединенные Штаты постепенно теряют контроль над ценообразованием в соответствующем секторе.

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«Все контракты в мировой торговле нефтью не просто шли через доллар — его не просто так нефтедолларом называли — а в увязке с торговлей на Нью-Йоркской товарной бирже, фактически это был симбиоз стран ОПЕК и США», — отметил публицист.

Однако сейчас Россия и арабские страны стараются отвязаться от влияния Запада в этой сфере, пояснил Лекух.