18 января 2024, 12:25
Публицист Лекух: США без лишнего шума закупают российскую нефть
США возобновили закупки российской нефти и оправдали процедуру «хвостами по старым контрактам». Об этом сообщил писатель Дмитрий Лекух в беседе с радиостанцией Sputnik.
По его словам, для получения ресурса Соединенные Штаты также используют определенные лазейки.
Реклама
«Пришла сырая российская нефть, например, на индийский НПЗ, ушла с индийского НПЗ в Штаты как индийская нефть. Откуда у Индии нефть — никто этот вопрос не задает», — пояснил публицист.
Эксперт напомнил и о существовании серых схем. Американцы борются с ними в Европе, а у себя оставляют без внимания, подчеркнул Лекух.
США
Нефть
Реклама
Реклама