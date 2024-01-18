Мир 18 января 2024, 12:25 Публицист Лекух: США без лишнего шума закупают российскую нефть

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США возобновили закупки российской нефти и оправдали процедуру «хвостами по старым контрактам». Об этом сообщил писатель Дмитрий Лекух в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, для получения ресурса Соединенные Штаты также используют определенные лазейки.

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«Пришла сырая российская нефть, например, на индийский НПЗ, ушла с индийского НПЗ в Штаты как индийская нефть. Откуда у Индии нефть — никто этот вопрос не задает», — пояснил публицист.

Эксперт напомнил и о существовании серых схем. Американцы борются с ними в Европе, а у себя оставляют без внимания, подчеркнул Лекух.