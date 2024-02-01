Мир 01 февраля 2024, 12:24 Публицист Лекух: решение США приостановить выдачу разрешений на экспорт СПГ ускорит процесс ограбления Европы

Читать 360tv в

Публицист Дмитрий Лекух в беседе с радиостанцией Sputnik оценил заявление президента США Джо Байдена о временной паузе в принятии решений по экспорту СПГ (сжиженного природного газа). По его словам, такое решение американских властей может ускорить процесс ограбления Европы.

Эксперт считает, что Байдену в случае подорожания бензина и энергии перед выборами президента США придется нелегко.

Реклама

«Если сейчас перед выборами бензин и энергия — а это в основном СПГ — подорожают, то Байдену, которому и так нелегко, будет совсем беда», — добавил Лекух.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон сообщил о временной паузе в принятии решений по экспорту СПГ, за исключением непредвиденных и чрезвычайных ситуаций в сфере нацбезопасности.