Мир 18 апреля 2024, 10:50 Публицист Лекух: европейская промышленность идет к дальнейшему обострению имеющихся проблем

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Европейские страны вынуждены снимать дотации на потребление энергии. Промышленность продолжает идти к дальнейшему обострению имеющихся проблем из-за авантюристической политики руководства ЕС, сообщил публицист Дмитрий Лекух в эфире радио Sputnik.

По его словам, снятие дотаций автоматически поднимает цены на 30–40% для бизнеса и домохозяйств. В итоге европейские производители окажутся в еще более проигрышной ситуации по сравнению с главными конкурентами — США и Китаем.

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Лекух отметил, что сейчас для американских и китайских производителей цены на газ в три-четыре раза ниже. Для промышленности это критические значения, добавил он.