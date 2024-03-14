Мир 14 марта 2024, 17:32 Публицист Холмогоров: желающие создать железный занавес Прибалтийские страны не учитывают уроков истории

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Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова премьер-министра Латвии Эвики Силини о том, что прибалтийские государства стремятся к железному занавесу между ними и Россией.

По его мнению, власти Прибалтийских стран не учитывают уроков истории, когда делают такие заявление.

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«Потому что геополитические карлики никому не нужны, их съедают соседи рано или поздно», — сказал он.

Холмогоров считает, что из-за ослабления НАТО ситуация будет лишь ухудшаться для Прибалтики.