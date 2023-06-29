Мир 29 июня 2023, 13:41 Публицист Гаспарян заявил, что в Европе не осталось стран, которые бы проводили самостоятельную политику

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Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал новость о том, что Швейцария может присоединиться к 11-му пакету санкций против России.

По его словам, в Европе не осталось стран, которые бы проводили самостоятельную политику.

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В разговоре с журналистами публицист добавил, что подчинение национальной политики интересам коллективного Запада — это общий случай для всех европейских стран.