29 июня 2023, 13:41
Публицист Гаспарян заявил, что в Европе не осталось стран, которые бы проводили самостоятельную политику
Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал новость о том, что Швейцария может присоединиться к 11-му пакету санкций против России.
По его словам, в Европе не осталось стран, которые бы проводили самостоятельную политику.
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В разговоре с журналистами публицист добавил, что подчинение национальной политики интересам коллективного Запада — это общий случай для всех европейских стран.
Европа
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