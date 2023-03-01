01 марта 2023, 17:35
Публицист Белоусов заявил, что в отношениях с соседями Турция будет следовать собственному курсу
Турция является страной с самой независимой политической линией в рамках НАТО. Такое мнение выразил публицист Ярослав Белоусов в беседе с корреспондентом РИА ФАН.
По словам эксперта, это связано с недовольством турецких властей положением страны в глобальной расстановке сил. Белоусов подчеркнул, что в отношениях со своими соседями Турция будет действовать, опираясь на собственный курс.
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Публицист отметил, что на амбициях президента Эрдогана сказалось недавнее разрушительное землетрясение, которое нанесло сильный удар по экономике.
Турция
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