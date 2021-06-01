Публикации о слежке США за Германией объяснили лопнувшим терпением немцев

Немцы устали от вмешательства США в сферу энергетического сотрудничества Германии, в том числе и в вопрос строительства «Северного потока — 2». На их отношение указывают публикации в СМИ сведений о слежке американцев за немецким канцлером Ангелой Меркель.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала ситуацию в беседе с РИА «Новости». Тему слежки США за политиками Германии, напомнила она, активно обсуждали вплоть до 2013 года: тогда экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден выступил с разоблачениями АНБ.

«Однако затем подобные сообщения исчезли из западных СМИ. Причина, видимо, была не в отказе спецслужб США от подобной практики, а в тотальном табуировании этой темы в западных медиа», — заметила Панина.

Она обратила внимание на тот факт, что с этого момента Запад начал активно раскручивать проблему «российских агентов». Их поиски парламентарий сравнила с возникающими симптомами паранойи.

Вновь появившиеся в немецкой прессе публикации о слежке американцев за союзником может указывать на «переполненную чашу терпения немцев».

«Они недовольны союзником, который выкручивает им руки, вмешивается в сферу энергетического сотрудничества, в сферу суверенных экономических решений, в том числе в вопрос достройки „Северного потока — 2“», — подчеркнула Панина.

Разоблачения немецких журналистов она назвала не такой сенсацией, как сам факт размещения подобных материалов.

«В Германии дают понять, что устали от назойливой „опеки“ со стороны США», — допустила депутат Госдумы.