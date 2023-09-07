07 сентября 2023, 21:12
Публикации о «шпионаже» посольства России в Молдавии назвали фейком
Захарова назвала фейком публикации в Молдавии о «шпионаже» посольства России
Публикации о якобы шпионской деятельности российского посольства в Молдавии являются дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова привели на сайте ведомства.
Российская сторона надеется, что власти Молдавии не будут принимать опрометчивых решений в отношении РФ на основании подобных фейковых сообщений.
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«Цена подобных „шпионских расследований“ хорошо известна», — подчеркнула Захарова.
По ее мнению, истинная цель таких заявлений заключается в подготовке почвы для очередных недружественных действий в адрес России.
Накануне официальный представитель МИД РФ отметила, что молдавскому правительству следует воздержаться от политизации двусторонних отношений. Речь идет в том числе об энергетической сфере, писали «Известия».
Мария Захарова
Молдавия
МИД РФ
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