Мир 07 сентября 2023, 21:12 Публикации о «шпионаже» посольства России в Молдавии назвали фейком Захарова назвала фейком публикации в Молдавии о «шпионаже» посольства России unsplash.com

Читать 360tv в

Публикации о якобы шпионской деятельности российского посольства в Молдавии являются дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова привели на сайте ведомства.

Российская сторона надеется, что власти Молдавии не будут принимать опрометчивых решений в отношении РФ на основании подобных фейковых сообщений.

Реклама

«Цена подобных „шпионских расследований“ хорошо известна», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, истинная цель таких заявлений заключается в подготовке почвы для очередных недружественных действий в адрес России.

Накануне официальный представитель МИД РФ отметила, что молдавскому правительству следует воздержаться от политизации двусторонних отношений. Речь идет в том числе об энергетической сфере, писали «Известия».