Публикацией о причастности Киева к убийству Дугиной США сделали предупреждение Украине | 360°

Мир 12 октября 2022, 10:28 Поделиться Telegram

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Viber Публикацией о причастности Киева к убийству Дугиной США сделали предупреждение Украине Politico: данные о причастности Киева к убийству Дугиной стали предостережением Украине Соцсети

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США обнародовали данные о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в качестве предостережения Украине избегать таких провокаций в дальнейшем. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, между США и Украиной существует недопонимание из-за отношения к специальной операции. Вашингтон возмутился, когда украинцы взорвали в Москве заминированный автомобиль.

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Источник Politico указал, что обнародование информации о заговоре отчасти должно восприниматься Киевом в качестве предупреждения и предостережение на повторение подобных провокаций в будущем.

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Ранее администрация президента США Джо Байдена осудила убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. В Белом доме уверены, что такого рода насилие «неуместно против кого бы то ни было». По словам Кирби, власти США внимательно следят за ситуацией, но не располагают данными о мотивах преступления и виновных.

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