США одобрили продажу Грузии ПТРК Javelin

Грузия получит от США противотанковые ракеты Javelin. Госдеп одобрил продажу на сумму 30 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по международному оборонному развитию в структуре Пентагона.

«Системы Javelin помогут Грузии выстроить долговременный оборонный потенциал по защите своего суверенитета и территориальной целостности», — заявили в агентстве.

В пресс-службе добавили, что предоставление ракет дадут Грузии больше возможностей реагировать на существующие и будущие угрозы. Благодаря оружию страна сможет повысить свой противоракетный потенциал.

Как отметили в Пентагоне, Госдеп установил, что контракт на поставку ракет не противоречит внешней политике и национальной безопасности США. Ранее Грузия просила американцев продать ей 82 ракеты Javelin FGM-148, а также 46 пусковых установок.

В конце июня украинское Министерство обороны сообщило, что США поставили на Украину партию ракет FGM-148E. Эти ракеты используют для стрельбы из противотанковых комплексов Javelin. Сумма контракта составила более 27 миллионов долларов.