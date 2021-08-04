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    04 августа 2021, 01:39

    США одобрили продажу Грузии ПТРК Javelin

    Дарья Бунякова

    Грузия получит от США противотанковые ракеты Javelin. Госдеп одобрил продажу на сумму 30 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по международному оборонному развитию в структуре Пентагона.

    США одобрили продажу Грузии ПТРК Javelin

    «Системы Javelin помогут Грузии выстроить долговременный оборонный потенциал по защите своего суверенитета и территориальной целостности», — заявили в агентстве.

    В пресс-службе добавили, что предоставление ракет дадут Грузии больше возможностей реагировать на существующие и будущие угрозы. Благодаря оружию страна сможет повысить свой противоракетный потенциал.

    Как отметили в Пентагоне, Госдеп установил, что контракт на поставку ракет не противоречит внешней политике и национальной безопасности США. Ранее Грузия просила американцев продать ей 82 ракеты Javelin FGM-148, а также 46 пусковых установок.

    В конце июня украинское Министерство обороны сообщило, что США поставили на Украину партию ракет FGM-148E. Эти ракеты используют для стрельбы из противотанковых комплексов Javelin. Сумма контракта составила более 27 миллионов долларов.