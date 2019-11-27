Птицы могли нарушить воздушное пространство Вашингтона
Осведомленные источники в правоохранительных органах заявили, что Вашингтон, возможно, поднял тревогу из-за стаи птиц. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на CNN.
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По информации издания, радар обнаружил неизвестный объект, который медленно продвигался на юг Вашингтона и в итоге рассеялся. Более того, поднявшиеся в воздух по тревоге пилоты военных самолетов не заметили подозрительных объектов в небе. Источники предполагают, что это могла быть стая птиц.
Сейчас специалисты проводят анализ неопознанного объекта. Им могли стать птицы, атмосферная аномалия или беспилотный летательный аппарат.
Ранее американские спецслужбы попросили журналистов и сотрудников Белого дома зайти в здание и оставаться в комнате для брифингов из-за «потенциального нарушения воздушного пространства Вашингтона».