Птицы могли нарушить воздушное пространство Вашингтона

Истребители поднялись в небо над Вашингтоном из-за самолета-нарушителя Подробнее

По информации издания, радар обнаружил неизвестный объект, который медленно продвигался на юг Вашингтона и в итоге рассеялся. Более того, поднявшиеся в воздух по тревоге пилоты военных самолетов не заметили подозрительных объектов в небе. Источники предполагают, что это могла быть стая птиц.

Сейчас специалисты проводят анализ неопознанного объекта. Им могли стать птицы, атмосферная аномалия или беспилотный летательный аппарат.

Ранее американские спецслужбы попросили журналистов и сотрудников Белого дома зайти в здание и оставаться в комнате для брифингов из-за «потенциального нарушения воздушного пространства Вашингтона».