Птицы бросили 3000 яиц в США из-за напугавшего их дрона

На острове-гнездовье в южной Калифорнии птицы бросили около трех тысяч яиц. Пернатые испугались упавшего в этой местности беспилотника, что было воспринято ими как нападение хищника, сообщил ABC News.

Два беспилотника в мае незаконно пролетали над природным заповедником в Хантингтон-Бич. Один из дронов упал рядом с гнездовьем, что напугало крачек. Несколько тысяч птиц бросили свои гнезда. И теперь из брошенных яиц начинают вылупляться птенцы, но за ними некому ухаживать.

Сотрудники заповедника отметили, что это один из самых масштабных случаев выброса яиц в прибрежной зоне, расположенной примерно в 160 километрах к северу от Сан-Диего. В последнее время все больше людей посещают заповедник, что поспособствовало не только активности дронов, но и росту количества собак и велосипедов на трассах, вопреки действующему запрету. Собаки так же отпугивают птиц, как и беспилотники, заставляя их покидать гнезда. Люди ведут себя безответственно и считают, что могут позволить себе на этой земле все, что им захочется.

Ранее в Китае из заповедника сбежало стадо слонов, которые начали уничтожать посевы.