Птица «атаковала» Байдена во время обвинений России в росте цен в США

Президента США Джо Байдена атаковала птица во время его выступления в штате Айова. В тот момент, когда политик говорил о ценах на бензин, она испачкала его костюм.

Байден никак не отреагировал на помет на пиджаке, возможно, просто не заметив «атаки». В этот момент он был сосредоточен на обвинениях в адрес России из-за роста цен в Штатах.

На фоне этого такой «подарок» от птицы выглядел еще более комичным. Ведь народные приметы говорят, что такое происшествие — точно к деньгам.

На инцидент обратила внимание газета The New York Post. Издание с иронией отметило, что выступление Байдена не одобрили даже птицы. NYP отметило, что после речи президенту США не сообщили об испачканной одежде.