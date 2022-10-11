Птенец андского кондора вылупился в экологическом парке Аргентины впервые за 29 лет | 360°

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Птенец андского кондора вылупился в экологическом парке Аргентины впервые за 29 лет

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Птенец андского кондора — самой крупной хищной птицы Северного полушария — родился в экологическом парке Буэнос-Айреса в Аргентине. Это произошло впервые за 29 лет, сообщило РИА ФАН.

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Животное получил имя Кавсаричик, что переводится с испанского как «тот, с кого начинается жизнь». Птица весит 200 граммов. Сейчас малыш находится рядом с матерью, которая вынашивала птенца предыдущие два месяца.

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