Эксклюзив 28 января 2024, 22:24 «Психоз, депрессия, панические атаки». Статистику расстройств в ВСУ назвали «сильно оптимистичной» Нарколог Шуров: в ВСУ психозом страдают гораздо больше 30% военнослужащих

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Британская газета The Times опубликовала данные волонтера, которая утверждает, что около 20-30% солдат ВСУ страдают острыми психическими расстройствами — Украина оказалась не готова к реабилитации и оказанию психологической помощи своим военнослужащим. Психиатр, нарколог Василий Шуров в стриме «360» с Еленой Кононовой рассказал, насколько эти цифры реалистичны и почему так получилось.

«Острые психические расстройства — это психозы, депрессии, нарушение адаптации, панические атаки. Все, что протекает с выраженной симптоматикой», — пояснил нарколог.

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Если говорить про ПТСР, то проходит несколько месяцев, прежде чем мозг осознает уровень травмы. В зоне СВО украинцы сидят годами в ужасных условиях, отметил психиатр. Кроме того, в украинскую армию забирают людей с психическими заболеваниями. В окопах замечали даже людей с синдромом Дауна, над которым смеялись сослуживцы.

«Поступают люди с психопатологией, используются боевые наркотики, различные психоактивные вещества, чтобы люди выдерживали этот стресс. То есть дополнительно нарушается функционирование их мозга», — отметил Шуров.

Также пагубно на психологическом состоянии бойцов сказывается отсутствие ротации, боевого слаживания и адекватных командиров, которые бы как-то берегли свой состав.

«На мой взгляд, 20-30% — это очень сильный оптимизм» Василий Шуров Психиатр, нарколог

Судя по информации, которая поступает с украинской стороны, этот процент гораздо выше. Англичане любят своих «подопечных», поэтому озвучили такие цифры, чтобы не вызывать паники, отметил Шуров.