Психотерапевт Шуров предположил, что у Байдена развивается деменция

Психотерапевт, нарколог Василий Шуров проанализировал странные поступки Джо Байдена и предположил, что у него развивается деменция. Об своих догадках он рассказал Life.

Недавно Джо Байден пошутил над инвалидами-колясочниками во время награждения спортсменов. Перед тем как сделать общее фото с олимпийцами и паралимпийцами на инвалидных колясках, он с улыбкой попросил спортсменов не прыгать. За это лидера США критиковали в соцсетях.

«Юмор — это высшее проявление работы мозга. Человек остроумный не может быть глупым. Здесь мы имеем дело с ярко выраженной деменцией. Я бы это юмором не назвал: он не шутит, он говорит глупости, морозит чушь», — прокомментировал психотерапевт.

Также он вспомнил недавние случаи, когда Байден пожимал руку «невидимке» и отметил, что у президента США часто бывает несвязная речь.