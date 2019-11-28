Психотерапевт объяснил, как падение Меркель на сцене связано с ее здоровьем

Здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель в последнее время вызывает все больше вопросов и обсуждений. Сначала у политика замечали легкий тремор, а теперь она споткнулась перед выступлением. Психотерапевт Александр Федорович не исключил, что симптомы могут быть связаны и говорить о развивающемся заболевании.

«Скорее всего, они (симптомы — прим.ред.) связаны. В этой ситуации мы, естественно, можем предполагать, но предполагать очень смело, что это какая-то сосудистая тема», — сказал он «360».

По словам психотерапевта, тремор и подобные падения относятся к одному типу заболеваний. Например, причиной падения может быть внутричерепное давление или падение сосудистого тонуса.

«Дрожание в руках связано всегда с двумя моментами — это может быть вопрос нервной проводимости или сосудистый вопрос. Очень часто, если речь идет о головном мозге, там эти моменты объединяются. Если у сосудов кровотока не хватает, то нервная ткань начинает голодать и может обеспечить такую вещь», — пояснил Федорович.

При этом специалист отметил, что Меркель уже не в молодом возрасте и это нужно учитывать.

«Человек такого уровня может получать соответствующего же уровня медицинскую помощь. Если мы видим, что ситуация продолжается, то предполагаем, что терапия как-то не очень эффективна», — ответил он.

Федорович добавил, что делать прогнозы довольно сложно, но пройти в таком возрасте подобные заболевания не могут.

Ангела Меркель выступала на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Когда она поднималась на сцену, то споткнулась и немного замешкалась. За трибуной политик обернула ситуацию в шутку.